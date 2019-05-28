Öğrenciler her ay bir günlüğüne "idareci" oluyor - BİLECİK

Kaynak: AA

Bilecik Valiliğince, başarının artırılması, meslek seçimi ve yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında öğrenciler başta valilik olmak üzere ilçe kaymakamlıkları ile kamu kurumlarında bir günlüğüne idarecilik yapıyor.Herhangi bir hazırlık yapılmadan, programlar değiştirilmeden gerçekleşen etkinlik kapsamında Vali Bilal Şentürk, ilçe kaymakamları ve kurum müdürlüklerine refakat eden öğrenciler, bir günlüğüne rutin devam eden programlara dahil oluyor.Proje çerçevesinde, 15 Temmuz Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Afşin Avcu, Vali Şentürk'ün yanında bir gün staj yaptı. Sabah makam aracı ile evinden alınan Avcu, valilik birimlerinin işleyişi hakkında bilgilendi.Vali Şentürk, stajyer valinin gün boyunca çalışmalarına refakat ettiğini ve sonra da koltuğa oturarak valilik yaptığını söyledi.Öğrencilerin kamuyu tam olarak bilmediklerini ve kulaktan duyma bilgilere sahip olduklarını anlatan Şentürk, "Uygulamalı eğitimle birebir tüm kurumların işleyişini, valiliğin işleyişini görüyorlar. Devletin ne olduğunu daha yakinen görebiliyorlar." dedi.Yusuf Afşin Avcu da "Valinin çalışma yelpazesi o kadar geniş ki ben sadece müdürlerle muhatap olduğunu sanıyordum ama gördüm ki halkla da muhatap, sanayicilerle de muhatap ve aynı zamanda da müdürlerle de muhatap. Ben hukuk okumak istiyorum. Vali Bey'in tavsiyelerini de dinleyeceğim." diye konuştu.Öte yandan Avcu, bazı kamu kurum ve kuruluşlarını arayarak yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.