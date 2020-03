Öğrenciler 'HIV ve AIDS'e karşı bilgilendirildi

BAU Global Başkanı Enver Yücel, Tiflis'te düzenlenen Cinsel Yolla Geçen Hastalıkları Bilmek ve Önlemek Sempozyumu'na katıldı. Yücel, sempozyumun ardından yaptığı açıklamada, "Sadece Tiflis'te değil özellikle üniversitemizin olduğu Batum'da da bu etkinlikleri düzenlemeyi amaçlıyoruz ve Batum bölgenin sağlık merkezi olsun istiyoruz" dedi. Gürcistan 'ın başkenti Tiflis, Cinsel Yolla Geçen Hastalıkları Bilmek ve Önlemek Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı. BAU Global'in Gürcistan'da bünyesinde bulundurduğu BAU International University Batumi öncülüğünde düzenlenen sempozyumda AIDS gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar ele alınırken, Laboratuvar Tanılarında Yeni Eğilimler ve Zorluklar, AIDS ve tedavisi konuları üzerinde duruldu. "Mücadele Et ve Onu Kazan" başlığında ele alınan konularda katılımcılar cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı bilgilendirildi.Sempozyumda konuşan BAU International University Batumi Rektörü Prof. Dr. Demet Akın, "Buradaki gençlere söz konusu hastalıklardan bilgi vermek ve bu hastalıklardan korunma yollarını göstererek özellikle Gürcistan'daki toplum sağlığına katkıda bulunmak istiyoruz. Batum'da da bir toplantı planladık. Mayıs ayında yine öğrencilere yönelik bir toplantımız olacak. Bununla ilgili de ayrıca sosyal anlamda vatandaşın bilgilerini artırmaya yönelik toplantılar da düzenliyoruz. Bilimsel toplantı dışında halkın farkındalığına yönelik toplantılar da düzenliyoruz. Burada büyükelçimizin desteği, Sağlık Bakanının ve eğitim bakanının desteği ile gerçekleştirdik bu toplantıyı. Dolayısıyla onlar da her zaman yanımızdalar bu konu ile ilgili" dedi."Batum bölgesinde bir sağlık merkezi oluşturmak istiyoruz"Prof. Dr. Demet Akın'ın ardından konuşan BAU Global Başkanı Enver Yücel, BAU International University Batumi'nin BAU Global çatısı altında bulunan üniversitelerden biri olduğunu ifade ederek, "Buradaki bu etkinliği ilk etkinliğimiz olarak değil bir başlangıç olarak düşünebilirsiniz. Rektörümüz ve Tıp Fakültesi Dekanımız bundan böyle farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli aktiviteleri burada yapacağını söylemek isterim" dedi."Bizim grup Avrupa'nın en büyük eğitim grubu" diyerek sözlerine devam eden Enver Yücel, "Washington DC, Berlin, Batum, İngiltere ve Kıbrıs'ta üniversitelerimiz mevcut. Bugün burada yapılan etkinliğin önemli bir etkinlik olduğunu tam da korona virüsün çıktığı döneme de denk gelmesi ayrıca bir tesadüf müdür, nedir onun değerlendirmesini de sizler yapın. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden çok değerli akademisyenler de burada. Bu programda öğrencileri görüyorum, İstanbul'daki Üniversitemize ve Tıp Fakültemize zaman zaman gelmenizi bekliyorum. Ben de bir Karadenizli olarak, Gürcistan'a olan ilgim ve alakam bir hayli fazla. Gürcistan'ın Batum bölgesinde bir sağlık merkezi oluşturmak istiyoruz sadece üniversite değil" ifadelerini kullandı."Tehdidin boyutunu bilmiyorsak, bununla nasıl başa çıkacağımızı bilemeyiz"Türkiye'nin Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ise bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen BAU Global'e, BAU International University Batumi'ye ve Enver Yücel'e teşekkür ederek, "90'lı yıllarda cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında bilgi eksikliği olduğu için bu tür konuları bu şekilde rahat müzakere edemezdik" dedi. Büyükelçi Yazgan, "Bilgi eksikliğinden dolayı cinsel yolla bulaşan hastalıklar yüzünden çok genç, hem Gürcistanlı ve hem de Türk gençler, ne yazık ki AIDS hastalığının kurbanı oldu" ifadelerini kullandı.Büyükelçi Yazgan konuşmasına şu şekilde sürdürdü:"Bugün, cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında konuları şeffaf, açık ve bilimsel bir şekilde tartışarak insanların sağlığını korumaya yardımcı oluyoruz. Ne yazık ki, geçen hafta bazı ülkelerin hastalığın yayılmasını gizleyebileceklerini düşündüklerini gördük. Bununla birlikte, hepimiz korona virüsü salgını ile karşı karşıyayız ve toplumdaki kaç kişinin bu hastalığa yakalandığını bilmiyoruz ve dünyada hiç kimse bu konuda bilgi vermiyor. Aynı şey Çernobil'de oldu. İnsanlar kendilerini nasıl koruyacaklarını bilmiyorlardı, çünkü bilgi eksikliği vardı. Tehdidin boyutunu bilmiyorsak, bununla nasıl başa çıkacağımızı bilemeyiz. Bu nedenle, şeffaflık ve iyi yönetişim sadece ülkelerde değil, uluslararası sağlık yönetiminde de son derece önemlidir."Sempozyumun ardından BAU International University Batumi tarafından akademisyenlere ve öğrencilere sertifika takdim edildi.BAU Global başkanı Enver Yücel, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada, BAU International University Batumi'nin etkinliği nedeniyle Tiflis'te bulunduklarını ifade ederek, "Bizim dünyadaki diğer üniversitelerle olan ilişkilerimiz aynı kültür, aynı vizyon, aynı misyonda hareket ediyor. Üniversitelerin rolleri sadece öğrencilere bir bilgi transferinden öte geçip toplumun sorunları ile de ilgilenen anlayışla hareket ediyoruz" dedi.Konuşmasında son günlerde etkili olan korona virüsüne de değinen Yücel, "Bugün dünyada, özellikle de son 1 ay 15 gündür korona virüsünün de yaygın olduğu bu dönemde biz daha önceden planladığımız cinsel yollarla geçen hastalıklarla ilgili üniversitemizin bir etkinliği için buradayız. Tabi Gürcistan'daki diğer Üniversitelerin Tıp Fakültesi'nin öğrencileri bugün bizimle beraber, bu etkinliği çok heyecanlı izlediler, birlikte yaptık. Üniversitemiz bu tarz etkinliklere bundan sonra da devam edecektir diye düşünüyorum. Çünkü Gürcistan - Türkiye arasındaki ilişkileri aynı zamanda üniversiteli olarak gençler, öğrenciler, halkların daha çok paylaşması çok önem arz ediyor" ifadelerini kullandı."Üniversiteler Evrenseldir"Yücel açıklamasını şu şekilde sürdürdü:"Bizim toplumla olan diyalog ve ilişkimizi komşu Gürcistan halkına da anlatmak fırsatını bulduk. Sadece Tiflis'te değil özellikle üniversitemizin olduğu Batum'da bu etkinlikleri düzenlemek istiyoruz ve Batum, Gürcistan ve bölgenin bir sağlık merkezi olsun istiyoruz. Hastanesiyle, akademik camiasıyla güçlü bir yapısının olması için de çalışıyoruz. Gürcistan'daki yatırımlarımız bundan böyle devam edecektir diye düşünüyorum. Şu anda tabi çok yeniyiz Batum'da açtığımız Tıp Üniversitesi ile ilgili önce orada gelişmeliyiz ama ileri yıllarda Tiflis'te de, tabi ki açmak isteriz veya diğer alanları, fakültelerimizi başkent Tiflis'te açmak en büyük arzularımızdan birisidir.""Üniversiteler evrenseldir" diyerek sözlerine devam eden Yücel, "Üniversiteler dünyanın bütün gençlerine, bütün insanlarına hizmet eden bir yapıdadır. Dolayısıyla sadece Batum bölgesine ait bir üniversiteden ziyade bütün Gürcistan'ın kapsayan bir anlayış ve bir kültürde olması lazım. Türkiye'den ve 37 ülkeden gelen öğrenciler mevcuttur. Dünyanın her tarafından öğrenci gelecektir" ifadelerini kullandı. - TİFLİS