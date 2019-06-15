15.06.2019 11:44
Haberler»Güncel » Haber

Öğrenciler içeride, aileler dışarıda ter döktü

Öğrenciler içeride, aileler dışarıda ter döktü

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da YKS'ye giren öğrenciler içeride, aileleri de dışarıda ter döktü.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da YKS'ye giren öğrenciler içeride, aileleri de dışarıda ter döktü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), tüm ülkede olduğu gibi Şanlıurfa'da da adayların ve ailelerin büyük heyecanı ile başladı. Binlerce öğrenci okulların önlerinde aileleriyle birlikte yaşadıkları heyecanın ardından YKS'nin ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Sınavına (TYT) girdi. Saat 10.00'da okulların kapıları kapatılırken, aileler de dışarıda heyecanlı bir bekleyişe başladı. Ailelerden bazıları dua ederken kimisi de okul bahçesinde bekledi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Türkiye, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Şanlıurfa, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:45 Kayseri'de Kick Boks Türkiye Şampiyonası heyecanı
13:45 Müjde Ar çocuklar gibi eğlendi
13:45 Belediye işçilerinin çocuklarıyla yer aldığı Babalar Günü videosu beğenildi
13:45 Anaokulu servisinde unutularak ölen Alperen'in acılı babası, kreşlerden sorumlu oldu-(ARŞİV)
13:45 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay
13:44 Eğitim Bir Sen'den yıl sonu değerlendirmesi
13:44 Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınına füze düştü