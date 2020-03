Öğrenciler için ders zili evde çaldı

Öğrenciler için ders zili evde çaldıUzaktan eğitim uygulaması bu sabah başladıİSTANBUL - İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için uzaktan eğitim bugün başladı. Esenler'de yaşayan 5. sınıf öğrencisi Nisa Yılmaz da evinde televizyon başına geçerek ders başı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca uzaktan eğitim süreci bugün başladı. Uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hafta sonuna kadar TRT EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı üzerinden eğitim görecek. Öğrenciler, TRTEBA TV ve 'eba.gov.tr' üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını izleyecek.İlkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıfların dersi bu sabah 09.00 ve 09.30 itibarıyla başladı. 2'nci ve 6'ncı sınıflar 10.00 ve 10.30'da; 3'üncü ve 7'nci sınıflar 11.00 ve 11.30'da; 4'üncü ve 8'inci sınıflar 12.00 ve 12.30'da derslerini izleyecek. İlkokullarda yetiştirme programı ise saat 13.00'te başlayacak. İmam hatip ortaokulu Arapça dersleri 13.00'te, Lise 9'uncu sınıflar 09.00, 09.30 ve 10.00'da; 10'uncu sınıflar 10.30, 11.00 ve 11.30'da, 11'inci sınıflar 12.00, 12.30 ve 13.00'te; 12'nci sınıflar 13.30, 14.00 ve 14.30'da televizyon karşısına geçecekler.Esenlerde oturan 5. Sınıf öğrencisi Nisa Yılmaz bu sabah itibarıyla evde eğitim kapsamında derslerine başladı. İlk dersin başlamasıyla birlikte ailesiyle birlikte dikkatlice dersi izleyen Nisa Yılmaz, öğretmenlerin verdiği bilgileri defterine not aldı.Evde ders yapmanın heyecanlı olduğunu kaydeden Nisa Yılmaz, " İlk ders güzel geçti. Notlarımı aldım. Bir sonraki ders yarın. Bakanımız Ziya Selçuk'a teşekkür ederiz. Evde kal, sağlıklı kal" dedi.Çocuğuyla birlikte evde ders yapan veli Mustafa Yılmaz, " Tatil iyiydi ama biz tatilde çocuklarımızı yine boş bırakmadık. Bugün de ders başladı. Güzel oldu. Evde sıkılıyorlar. Bir şeyler yapmaları gerekiyor. Biraz ders, biraz teneffüs derken bu şekilde idare edeceğiz. Çocuklar derslerinden geri kalmasın. Bizler her türlü yanlarındayız. Onlara yardımcı oluyoruz. Elimizden geldiği kadar da her şeyi yapacağız. Evde de olsa okulda da olsa dersimizi yapacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :