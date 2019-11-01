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Öğrenciler için "Kariyer Günleri" düzenlendi

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Mesleki ve Teknik Okul öğrencilerine yönelik "Lider Buluşmaları ve Kariyer Günleri" gerçekleştirildi.

01.11.2019 09:36Öğrenciler için
Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Mesleki ve Teknik Okul öğrencilerine yönelik "Lider Buluşmaları ve Kariyer Günleri" gerçekleştirildi.

Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde il merkezi ve ilçelerde yer alan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri tarafından öğrencilere yönelik "Lider Buluşmaları ve Kariyer Günleri" gerçekleştirildi. İl genelinde 17 oturumda gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilerin sektör temsilcileriyle buluşmaları sağlandı. - EDİRNE

Güncel

Kaynak: İHA

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