Öğrenciler İçin Sadece Temizlikçi Bir Kadındı. Ama Profesörün Söyledikleri Gerçeği Ortaya Çıkardı

Kaynak: Youtube

Öğretmenlik mesleği belki de en kutsal mesleklerden birisidir. Çünkü öğretmenler hem toplumun bireylerini yetiştirmekte hem de geleceği yetiştirdikleri öğrencilerle şekillendirmektedirler. Bu yüzden öğretmenler bu bilinçle hareket etmeli ve sorumluluklarını yerine getirmelilerdir. Fakat maalesef dünya genelinde her öğretmen bu bilince sahip değil. Biz de bugün sizlere İtalya'daki bir okuldan bahsedeceğiz. Bu okulda çalışan temizlik görevlisi cesareti ve inacıyla, herkesin öğretmen olamayacağını bir kez daha göstermiştir.