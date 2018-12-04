Öğrenciler İçin "Sinema Günleri" Düzenleniyor

Havza
Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından Maarif Hareketi kapsamında "Sinema Günleri" düzenlenerek öğrencilere sinema keyfi yaşatılıyor.
Havza Belediye Kültür Merkezi'nin sinema salonu gibi düzenlenmesinin ardından başlatılan Sinema Günleri'nde, öğrencilere belgesel ve eğitici animasyon filmler seyrettiriliyor.
Öğrenciler ile film gösterimine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, proje hakkında okulun rehber öğretmeni ve proje sorumlusu Yusuf Tektaş'tan bilgi aldı.
Sağlam, projenin genişleterek ilçe geneline yaygınlaştırılması için çalışmalara başlanacağını belirterek, "Öğrencilerimiz ile film izlediğimizde yüzlerindeki tebessüme şahit oldum. Bu kadar küçük şeyler ile mutlu olan öğrencilerimizin tamamına aynı mutluluğu yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Önceliğimiz kırsal mahallelerde eğitim gören öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilerimize sinema keyfini yaşatacağız." dedi.
Tektaş da projenin İngilizce öğretmeni Esra Bayrak Bolat
'ın derste "Kaç kişi sinemaya gitti?" sorusuna öğrencilerin büyük çoğunluğunun olumsuz cevap vermesi üzerine yaşama geçirildiğini anlatarak, "Uyguladığımız projede daha önce hiç sinemaya gitmemiş öğrencilere öncelik verilerek tüm öğrencilerimize sinema deneyimi yaşatmayı, öğrencilerin sosyal birer birey olarak yetişmesini amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.
Film gösterimine Milli Eğitim Şube Müdürü Hüsamettin Elmas da katıldı.
04 Aralık 2018 Salı 15:01