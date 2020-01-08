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Öğrenciler için yayladan kamyonla kar taşıdılar

AYDIN Büyükşehir Belediyesi, karın nadir yağdığı Efeler ilçesindeki bir ortaokula eğitim gören öğrenciler için kamyonla kar taşıdı.

08.01.2020 17:43 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:43Öğrenciler için yayladan kamyonla kar taşıdılar

AYDIN Büyükşehir Belediyesi, karın nadir yağdığı ilçesindeki bir ortaokula eğitim gören öğrenciler için kamyonla kar taşıdı. Daha önce hiç kar görmemiş çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Kocagür İlköğretim Okulu'nda bugün kar sevinci yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla, okula kentin yüksek kesimindeki Paşa Yaylası'ndan bir kamyon kar getirildi. Çocuklar, Aydın'ın yüksek dağlarında görüp büyüklerinden dinledikleri karla, öğretmenleriyle birlikte diledikleri gibi oynadı. Okulun öğrencilerinden Şadiye Haykır, "Bölge alçakta olduğu için çocuklar kar göremiyor. Ben de arkadaşlarım da şimdiye kadar hiç kar görmemiştik. Yaşanan heyecanı siz de görebilirsiniz. Çoğu arkadaşlarımın kar yağan yerlere gitmeye imkanı yok. Çok eğleniyoruz" dedi.Kocagür Mahallesi Muhtarı Orhan Akrancı, "Çocuklarımızı, tehlikeli olabileceği için Paşa Yaylası'na götüremiyoruz. Başkanımıza bir telefon edip 'Biz Paşa Yaylası'na gidemiyoruz ama bize Paşa Yaylası'nı getirir misiniz' dedik. Talebimizi hemen yerine getirdi. Onun sayesinde çocuklarımız kar gördü" diye konuştu.



Cumhuriyet Halk Partisi, Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

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