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Öğrenciler ilik ve kan bağışının önemi öğrendiler

Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ilik ve kan bağışının önemini öğrendiler.

05.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:52 Öğrenciler ilik ve kan bağışının önemi öğrendiler
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ilik ve kan bağışının önemini öğrendiler.

Lise son sınıf öğrencilerine ilik ve kan bağışının önemi anlatıldı. Kızılay ve Sosyal Yardımlaşma Kulübü'nün düzenlediği ilik ve kan bağışı konulu seminer, Kızılay Batı Karadeniz ilik ve kan bağışı eğitimcisi tarafından 12. sınıf öğrencilerine verildi.

Eğitimci "Kan bağışı, gönüllü bir bağışçıdan kan elde edilmesi amacı ile belirli kan merkezleri tarafından kan alımı işlemine verilen isimdir. Kan bağışı sayesinde belirli kazalar geçirmiş, yaralanmış birçok insana uygun kan bulunarak, insanların ölümcül riskleri atlatması, bağışlanan kanlar sayesinde olmaktadır. Kemik iliği naklinde temel prensip, kan hücrelerinin yapımını sağlayan ana-kök hücrelerin sağlam bireylerden (verici-donör) alınarak lösemi hastasına verilmesidir. Böylece normal kan yapımı sağlanmış olur. 2 yaşından büyük, 60 yaşından küçük, kronik hastalığı olmayan sağlıklı kişiler kemik iliği ve kök hücre bağışı yapabilir" dedi. - DÜZCE

Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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