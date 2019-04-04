Öğrenciler İlk Defa İstanbul'a Gittiler

Kaynak: İHA

Öğrenciler ilk defa İstanbul'a gittilerKırıkkale'de "Biz Anadoluyuz Projesi"KIRIKKALE - Kırıkkale'de il genelinde il dışına çıkmamış 168 öğrenci "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Kırıkkale'den İstanbul'a uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, İçişleri Bakanlığı tarafından 180 günlük eylem planı çerçevesinde yürütülen ve Kırıkkale Valiliği koordinesinde "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında il dışına çıkmamış 180 öğrenci öğretmenleriyle birlikte Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanından otobüslerle Kırıkkale'den İstanbul'a uğurlandı. Uğurlama sırasında öğrencilerin aileleri de yalnız bırakmadı. İstanbul'a hiç gitmeyen öğrenciler ise heyecanlı olduklarını dile getirdi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'de mutlu günlerinde öğrencileri yalnız bırakmayarak, onlarla hatıra fotoğrafı çekindi.Proje kapsamına kademeler halinde Kırıkkale'den gönderilecek 4 bin 500 öğrencinin, başta İstanbul ve Çanakkale olmak üzere Batı illerinin ziyaret etmesi sağlanıyor. Kardeşlik köprüsünün kurulması ve ortak kültürel değerlerin paylaşılması da hedefleniyor. Valilik tarafından hazırlanan program dahilinde öğrenciler, şehirlerin hem tarihi ve turistik mekanlarını gezecek hem de yeni arkadaşlıklar edinme fırsatı bulacak.Ortaokul öğrencisi Furkan Efe Tatar, "Bu güzel bir şey, ülkemizde bu tür şeylerin olması güzel bir şey. Öğrencilerin ufkunu genişletir, öğrenciler yerleri tanır. Tabi ki bize cesaret duygusu verdiği için bence böyle şeylerin artması da güzel olur. Gezmeyi gerçekten seviyorum. Ayrıca orayı tanımayı oranın geleneklerini öğrenmeyi gerçekten seviyorum. Daha önce İstanbul'a gitmedim" dedi.Tarihi eserleri görüp orada gezi düzenlediklerini ifade eden Sadık Al. Eski geçmişimizi hatırlayıp, Yeniden o içimizdeki eski kültürü canlandırmaya çalışacağız. Mutluyuz" diye konuştu.İstanbul'a daha önce gitmediğini ifade ede lise öğrencisi Eren Maraz, İstanbul'u gezip özellikle tarihi yerlere gideceğini söyledi.İstanbul'a giden öğrencilerle bir araya gelen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Çocuklarımızı yeni dostluklar edinmeleri için yeni yerleri görmeleri, çocuklarımızın ülkemizin tarihi güzelliklerini görmeleri, orada ailelerimizle yeni arkadaşlarımızla tanışmaları için gönderiyoruz. Biz Kırıkkaleli olarak kapalı bir toplum yapısına sahibiz. Çocuklarımız yeni yerler görerek, hem ülkemizin Kırıkkale'den ibaret olmadığını, doğusunun da çok güzel olduğunu, batısının da çok güzel olduğunu hepsinin de bizden birer parça olduğunu gittikleri yerlerde görecekler inşallah" dedi.İç işleri Bakanlığının Doğu ve Güneydoğu'dan 60 bin öğrencinin geçen yıl batıdaki illere taşıyarak başlatıldığını belirten Sezer, "Bu sene Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayelerinde onların destekleriyle yine valiliğimizin imkanları da kullanılarak Kırıkkaleyi de bu kervana davet ettik. Hedefimiz büyük bin ile başladık ama sonra 3 bine çıktık şimdi 4 bin 500 öğrencimizi kademeleri olarak bir kısmını Çanakkale ve İstanbul olmak üzere Batı illerimize göndereceğiz. Bir kısmını da Doğu illerimize bin 500 kadar öğrencimizi de Diyarbakır, Gaziantep, Urfa, Mardin illerimize göndereceğiz. Hepsi bu memleketin birer parçası. Çocuklarımız gittikleri zaman döndükleri zaman çocuklarımız farklı olacaktır. Ufukları açılacaktır, vizyonları açılacaktır, bilgi birikimleri farklı olacaktır. Hem kendileri etkilenecektir hem de çevresinde ki arkadaşlarını etkileyeceklerdir, ailelerini etkileyeceklerdir" şekliden konuştu.Rehber eşliğinde öğrencilerin gezeceklerini kaydeden Sezer, konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Sadece bunu bir gezi olarak düşünmeyin. Arkadaşlar giderken bizim milli ve manevi değerlerimizi, kültürel değerlerimizi çocuklarımıza anlatacaklar orada da çok güzel bir rehber ekibimizle gidecekleri illerde valilerimizin koordinesinde bunları misafir edecek alıp, çok güzel bir şekilde hem gezdirecekler hem de ülkemizin değerlerine ait kendilerine sunacaklar. Hem eğlenecekler görecekler çok güzel bir proje bu Kırıkkale'ye değer, Kırıkkale'ye yakışır, çocuklarımıza değer bir proje. İnşallah sizlerin de destekleriyle bu devam eder. Ben katkı sunan bütün çalışma arkadaşlarıma, İçişleri Bakanlığımıza Gençlik Spor Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzde ki yıllarda bu şekilde devam eder".