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Öğrenciler ilk kez sinemaya gitti

7. Kayseri Film Festivali kapsamında kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören öğrenciler, ilk kez sinemayla tanıştı.

29.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:14Öğrenciler ilk kez sinemaya gitti
7. Film Festivali kapsamında kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören öğrenciler, ilk kez sinemayla tanıştı.
Anadolu Sinemacılar Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Talas Belediyesinin desteğiyle düzenlenen festival kapsamında, ilçeye bağlı Çömlekçi ve Alaybeyli mahallelerindeki okullarda eğitim gören 180 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, belediye ekiplerince okullarından alınarak, festivalin gerçekleştirildiği sinema salonuna getirildi.
Öğretmenleri eşliğinde "Kral Şakir" adlı çizgi filmi izleyen çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.
Çömlekçi Ortaokulu öğrencilerinden 12 yaşındaki Kıymet Sena Karabulut, AA muhabirine, öğretmenleriyle unutamayacağı bir gün geçirdiğini belirterek, "Çok mutluyum. Kral Şakir filmini izledik, hepimiz çok heyecanlıydık." diye konuştu.
Alaybeyli Ortaokulu öğrencisi Atilla Polatdemir de ilk defa sinemaya geldiğini söyleyerek, "Çok heyecanlıydı, çok güzeldi. Kocaman ekran vardı. Öğretmenlerimiz bize unutamayacağımız bir gün yaşattı." ifadelerini kullandı.
Program, çocukların sinema salonu önünde hazırlanan stantta öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Film Festivali, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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