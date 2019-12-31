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Öğrenciler işaret dili ile şarkı söylüyorlar

Erzincan'da "Minik Eller Nota ile Buluşuyor" projesi kapsamında öğrenciler işaret dili ile şarkı söylüyorlar.

31.12.2019 14:53 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:58 Öğrenciler işaret dili ile şarkı söylüyorlar
Erzincan'da "Minik Eller Nota ile Buluşuyor" projesi kapsamında öğrenciler işaret dili ile şarkı söylüyorlar. TOKİ İlkokulu öğrencileri eTwinning projesi kapsamında müzik bilgilerinin geliştirmenin yanında işaret dili ile şarkı söylemi de öğreniyorlar.

Proje hakkında bilgi veren Demirkent TOKİ İlkokulu Sınıf Öğretmeni Esra Macit, Minik Eller Nota ile Buluşuyor projesi kapsamında öğrencilerin müziğe olan ilgi ve yeteneklerinin keşfedildiğini, bununla birlikte öğrencilerin işaret dili hakkında da ön bilgi sahibi olduklarını belirtti. Uygulanmakta olan proje kapsamında 5 ilde 6 okul toplamda 100 öğrencinin müzik eğitimi ve işaret dili eğitimi aldığını ifade eden Esra Macit sözlerine şöyle devam etti. "Demirkent TOKİ İlkokulu olarak öğrencilerimizin müzik eğitimini erken yaşlarda almalarını sağlamak amacıyla bu projeye başladık. Diğer illerden ve okullardan da katılımlarla projemiz genişledi. Bu projenizle sadece müzik eğitimi verilmiyor. Aynı zamanda öğrencilere müziğin kapsayıcı yönü de dikkate alınarak işaret dili ile şarkı söylemeleri de öğretiliyor."Minik Eller Nota ile Buluşuyor eTwinning projesi ile öğrencilere aynı zamanda bir müzik aleti çalmaları konusunda da eğitim verildiğini belirten Esra Macit, öğrencilerin bu projeden oldukça mutlu olduklarını belirtti. - ERZİNCAN

Demirkent, Güncel

Kaynak: İHA

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