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Öğrenciler işaret diliyle 'Evde kal Türkiye' videosu hazırladı

Sakarya'da 3. Sınıf öğrencileri işaret diliyle 'Evde kal Türkiye' videosu hazırladı.

24.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:21
Öğrenciler işaret diliyle 'Evde kal Türkiye' videosu hazırladı
Sakarya 'da 3. Sınıf öğrencileri işaret diliyle 'Evde kal Türkiye ' videosu hazırladı.

Adapazarı ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Akyol İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri 'Sakarya Çevrim İçi' çalışmaları kapsamında evlerinde işaret dili ile 'Evde Kal Türkiye' videosu hazırladı. İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, toplumsal olaylara duyarlılık gösteren öğrencileri tebrik ederken, çocukları yetiştiren ailelerini, öğretmenlerini ve okul yöneticilerini kutladı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Adapazarı, Sakarya, Türkiye, Güncel

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