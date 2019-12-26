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Öğrenciler jandarma teşkilatını tanıyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okullar ziyaret edilerek hem jandarma teşkilatı anlatılıyor hem de trafik konusunda bilgilendirme yapılıyor.

26.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:33 Öğrenciler jandarma teşkilatını tanıyor
Adıyaman İl Komutanlığı ekipleri tarafından okullar ziyaret edilerek hem jandarma teşkilatı anlatılıyor hem de trafik konusunda bilgilendirme yapılıyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri daha bilinçli nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak, trafik güvenliği eğitimini ve Jandarma Teşkilatını okul çağındaki çocuklara anlatmak için okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Jandarma trafik ve asayiş timleri Merkez Kuyulu Köyü İlköğretim Okulu öğrencileriyle biraraya geldi. Trafik dedektifleri ve meslek tanıtımı faaliyetleri kapsamında, önümüzdeki dönem içerisinde okul ziyaretlerinin devam edeceği belirtildi. - ADIYAMAN

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güncel

Kaynak: İHA

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