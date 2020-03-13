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Öğrenciler kadına şiddete 'hayır' dedi

Tekirdağ Malkara ilçesi Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi'nde "Kadına Şiddete Hayır" programı düzenledi.

13.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:46
Öğrenciler kadına şiddete 'hayır' dedi
Tekirdağ Malkara ilçesi Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi'nde "Kadına Şiddete Hayır" programı düzenledi.

Okul bahçesinde düzenlenen programda, kadına yönelik şiddetin affedilir bir yönü olmadığına dikkat çekilerek, "Kutsal olan bu varlıklarımız her türlü şiddetten uzak tutulmalıdır. Bu da ancak eğitimle sağlanır" denildi.

Kadına şiddetin hiç de hoş olmadığı belirtilerek, şiddeti önlemek için sessiz kalınmaması gerektiği vurgulandı.

Programda, kadına yönelik şiddetle ilgili şiirler okundu. "Kadına Yönelik Şiddet" temalı drama etkinliği öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Malkara ilçesi, Anadolu Lisesi, Tekirdağ, Güncel

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