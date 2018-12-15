Öğrenciler Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekti

Sakarya
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sapanca
Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler
ve Tanıtım Programı öğrencileri, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi hazırladı.
"Her Sessizlik Bir Çığlık" projesi kapsamında öğrenciler, 2 ay boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.
Öğrenciler, özel tasarladıkları kıyafetlerle Adapazarı
ilçesindeki Çark Caddesi'nde röportajlar yaptı. Röportajlarda halka, kadına şiddet, şiddete gösterilen tepkiler ve cezalar konusunda ne düşündükleri soruldu. Öğrenciler, ayrıca Sapanca Turizm Fakültesi ve Sapanca Meslek Yüksekokulunda sergi açıldı.
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık
, Sapanca Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Oğuz Türkay, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şevki Ulama, Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Servet Sezgin, Öğr. Gör. Zuhal Erol, öğretim üyeleri ve öğrencilerle kadına yönelik şiddetin konu alındığı röportajlar yaptı.
Şiddete maruz kalıp öldürülen kadınların hikayelerinin bulunduğu maketler hazırlayan öğrenciler, bunları çeşitli alanlarda sergiledi.
Etkinlik süresince turuncu beyaz kıyafetler giyen öğrenciler, kadın hakları, şiddet türleri ve "Şiddete maruz kalan birini gördüğünüzde polisi aramaktan çekinmeyin" yazılı broşürler ve papatyaları vatandaşlara dağıttı.
Prof. Dr. Oğuz Türkay, etkinliği gerçekleştiren proje ekibi hocalar ve öğrencilerine duyarlı davranışlarından ve farkındalık yaratmadaki başarılarından dolayı teşekkür etti.
Sakarya,Halkla İlişkiler,Sapanca
15 Aralık 2018 Cumartesi 09:20