Öğrenciler Kağıt Yapımını Öğrendi

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KOCAELİ(AA)- SEKA Kağıt Müzesi, Kocaeli'nin köylerinde eğitim gören çok sayıda öğrenciyi kağıdın büyülü dünyasıyla tanıştırdı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı SEKA Kağıt Müzesi iş birliğinde 18 köy okulunda yapılan etkinliklerle öğrenciler kağıdın büyülü dünyasıyla buluştu.Gerçekleştirilen aktivitelerde öğrenciler ilk olarak kağıt müzesi, kağıt üretim süreçleri ve geri dönüşüm hakkında bilgilendirildi, daha sonra El Yapımı Kağıt Atölyesi'nde geri dönüşümden elde edilen hamurlardan kendi kağıtlarını yaptı.Kocaeli'de köy okullarında eğitim gören çok sayıda öğrencinin, aktivitelerle geri dönüşüm ve kağıt üretimi hakkında bilinçlenmesi amaçlanıyor.