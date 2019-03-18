Öğrenciler "Kar Safarisi" Yaptı

Kaynak: AA

Düzce Safari Off-Road Kulübünce (DÜSOF) düzenlenen etkinlikte, Düzce Üniversitesi öğrencileri ve kulüp üyeleri karda safari yaptı.Kulüp üyeleri ve öğrenciler, arazi araçlarıyla konvoy halinde Kaynaşlı ilçesindeki Topuk, Sakarca ve Oflu yaylalarına ulaştı.Deniz seviyesinden bin 400 metre yükseklikteki yaylalara çıkan grup, yolculukta adrenalin dolu anlar yaşadı.Kar kalınlığının yaklaşık 35 santimetre ölçüldüğü bölgede safari tutkunları, keyifli vakit geçirdi.DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite öğrencileriyle unutulmaz bir safari deneyimi yaşadıklarını söyledi.Baharın gelmesiyle son kar safarisinin yapıldığını aktaran Albayrak, "Kar yoğunluğu nedeniyle bazı yaylalara ulaşamadık. Off-road bu şekilde, istediğiniz yere bazen ulaşamayabiliyorsunuz. Bugün Düzce Üniversitesi öğrencilerini gezdiriyoruz." diye konuştu.Albayrak, Düzce doğasında kar safarisinin eğlenceli olduğunu belirterek, doğaseverleri kente davet etti.