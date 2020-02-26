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Öğrenciler, kardeşlerine hazırladıkları hediyeyi verdi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de başlatılan 'Kardeşim Var Mısın?

26.02.2020 11:51 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:51Öğrenciler, kardeşlerine hazırladıkları hediyeyi verdi
DÜZCE (İHA) – 'de başlatılan 'Kardeşim Var Mısın?' projesi tüm hızı ile devam ediyor. Anaokulu öğrencileri, Düzce'de Şükran Öney Anaokulunu ziyaret etti. Şükran Öney Anaokulu öğrencileri hazırladıkları hediyeleri ziyaretine gelen öğrencilere hediye etti.

Düzce'de bulunan Anaokullarının kendileri arasında oluşturduğu 'Kardeşim Var Mısın?' projesi Düzce'de tüm hızı ile devam ediyor. Şubat ayı etkinlikleri kapsamında Yığılca Anaokulu 'Kuklamı Paylaşıyorum, hayal dünyamı yansıtıyorum' sloganı ile Şükran Öney Anaokulu'nu ziyaret etti. Şükran Öneyli öğrenciler elleriyle yaptıkları kuklaları Yığılca Anaokulu'ndan gelen öğrencilere hediye etti. Çocukların paylaşma ve yardımlaşma duygusunun arttırıldığı etkinlikte ayrıca drama gösterisi de yapıldı. İki okul öğrencilerinin keyifli dakikalar geçirdiği etkinlikte paylaşım ve eğlence etkinlikleri okul yetkililerini de mutlu etti. - DÜZCE

Yığılca, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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