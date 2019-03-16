Öğrenciler Katarakt Hastalarına Işık Olacak

Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde öğrenciler, Pakistan
'da yaşayan 19 kişinin katarakt ameliyatı olabilmesi amacıyla yardım kampanyası düzenledi.
Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Pakistan Pencap'ta katarakt hastalığı nedeniyle görme yeteneğini kaybeden 19 kişi için harekete geçti.
Kampanya kapsamında toplanan 19 bin lira, Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu idaresi tarafından Deniz Feneri
aracılığı ile Pencap'taki katarakt ameliyatını bekleyen insanlara gönderildi.
Okul bahçesinde öğrencilere teşekkür eden Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cahit Çetin, "Siz değerli öğrencilerimiz bu yıl geçmiş yıllara göre yeni bir etkinlik yaptınız. Bu etkinlik çok önemli bir etkinlik oldu çünkü yaptığınız yardımlarla 19 Müslüman kardeşlerimizin gözleri açılacaktır. Sizlerin düzenlemiş olduğu yardım kampanyasında 19 bin lira toplandı. Sizin topladığınız bu yardımlar bugün gönderildi. Bundan dolayı hepinize teşekkür ederim. En önemli bağış ise 7 N sınıfı öğrencimiz Demet Can ise kendi harçlığını biriktirerek gram altın aldı ve bunu bağışladı. Ben buna gerçekten çok ama çok duygulandım. Demet kızımızı bir kez daha tebrik ederim." ifadesini kullandı.
Güncel
Kaynak: AA