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Öğrenciler Kato Dağı'ndaki komandolara mektup gönderdi

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Selçuk ilkokulu 2/A sınıfı öğrencileri, Şırnak Beytüşşebap'daki Kato Dağı'nda görev yapan askerlere mektup gönderdi.

26.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:08Öğrenciler Kato Dağı'ndaki komandolara mektup gönderdi
Afyonkarahisar'ın ilçesi Selçuk ilkokulu 2/A sınıfı öğrencileri, Şırnak 'daki Kato Dağı'nda görev yapan askerlere mektup gönderdi.
2/A sınıfı öğrencileri öğretmenleri Serkan Oyalı ile askerlere moral vermek amacıyla mektup yazdı.
22 öğrencinin ayrı ayrı kaleme aldığı mektuplarda öğrenciler asker abilerine duydukları sevgiyi, onların sayesinde huzurlu yaşadıklarını ve onlar için bol bol dua ettiklerini ifade etti.
Sevgi dolu kalpleri ile asker abilerine yazdıkları mektuplara karşılık olarak görev yapan askerler Kato Dağı'ndan öğrencilere çektikleri videoyu göndererek cevap verdi.
Askerler, sınıf öğretmeni Serkan Oyalı'ya teşekkür edip, "Buralar bizlere, çocuklar da sizlere emanet" derken çocukların bu şekilde yetişmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Beytüşşebap, Sultandağı, Kato Dağı, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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