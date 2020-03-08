Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Öğrenciler kavga etti, polis ayırmakta güçlük çekti - Haberler

Öğrenciler kavga etti, polis ayırmakta güçlük çekti

Batman'ın Gercüş ilçesinde lise öğrencileri arasında kavga çıktı.

08.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:56
Öğrenciler kavga etti, polis ayırmakta güçlük çekti
Batman 'ın Gercüş ilçesinde lise öğrencileri arasında kavga çıktı. Araya giren polis ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı.

Gercüş ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi öğrencileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öğrenciler arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Öğrenciler ve veliler, okulda sürekli kavgaların yaşandığını kaydederek, olayların önlenmesi için yetkililerden yardım istedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Batman, Gercüş, Polis, kavga, 3. Sayfa
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Haberler
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haberler
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Çaykur Rizesporlu oyuncular, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı Haberler
Çaykur Rizesporlu oyuncular, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
Haberler
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Son dakika: 143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı Haberler
Son dakika: 143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış Haberler
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış
İletişim Başkanı Altun'dan ateşkes açıklaması: Rejimin ihlal etmesine izin vermeyeceğiz Haberler
İletişim Başkanı Altun'dan ateşkes açıklaması: Rejimin ihlal etmesine izin vermeyeceğiz