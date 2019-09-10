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Öğrenciler, kazada ölen arkadaşlarını unutmadı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3. sınıf öğrencisi Elif Uyur'un sırasını sınıf arkadaşları karanfil ve çiçeklerle donattı.

10.09.2019 12:08 Öğrenciler, kazada ölen arkadaşlarını unutmadı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3. sınıf öğrencisi Elif Uyur'un sırasını sınıf arkadaşları karanfil ve çiçeklerle donattı.

25 Temmuz 2019 günü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Rıza Demircan İlkokulu öğrencisi 9 yaşındaki Elif'in sınıf arkadaşları, okula ellerinde karanfil ve çiçeklerle geldi. Yakalarına 'Kalbimizdesin' yazılı Elif fotoğrafını takan ve gözyaşı döken öğrenciler, arkadaşları Elif Uyur'un oturduğu sıraya karanfiller bıraktı.

Elim bir trafik kazansında öğrencisini kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğunu belirten 3 F sınıf öğretmeni Ali Çakır, "Okulumuzun ilk günlerinde Elif'in sırasına karanfil bıraktık ve arkadaşları ile birlikte kendisini andık. Mekanı cennet olsun yavrumuzun. Onu hiç unutmayacağız" diye konuştu.

Sınıf arkadaşları ise Elif Uyur hakkında duygu ve düşüncelerini birer cümlelik sözlerle yazıya döktüler. Anma töreninde bazı öğrenciler gözyaşlarını tutamadılar. - ORDU

Fatsa, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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