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Öğrenciler kedilere sıcak yuva yaptı

Kumluca Atatürk İlkokulu-Ortaokulu Hayvanları Koruma Kulübü öğrencileri hava sıcaklıklarının düşmesi ile sokakta yaşayan minik dostları için harekete geçip onlar için bu kış sıcak bir yuva hazırladılar.

13.02.2020 17:07 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:07Öğrenciler kedilere sıcak yuva yaptı
Atatürk İlkokulu-Ortaokulu Hayvanları Koruma Kulübü öğrencileri hava sıcaklıklarının düşmesi ile sokakta yaşayan minik dostları için harekete geçip onlar için bu kış sıcak bir yuva hazırladılar.

Çocuklara erken yaşta hayvan sevgisini aşılamak amacı ile böyle bir çalışma başlattıklarını söyleyen Hayvanları Koruma Kulübü proje öğretmenleri Kübra Erdem ve Hazal Yıldızeli, "Çocuklarımızın duyarlı bireyler olarak yetişmelerini ve çevrelerindeki diğer canlılara karşı sevgi ve merhamet sahibi olmalarını temenni ediyoruz. Havaların soğuması ile birlikte başlatmış olduğumuz bu proje ile Kumluca ilçesi genelinde belirlenen noktalara yerleştirilmek üzere 13 adet kedi evi yapıldı. Bu projeye destek veren başta okul idaremiz olmak üzere emeği geçen tüm öğrenci ve velilerimizde teşekkür ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Kumluca, Güncel

Kaynak: İHA

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