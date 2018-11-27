Öğrenciler Kitap Fuarına Yoğun İlgi Gösterdi

Şanlıurfa
'da düzenlenen 2.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarına, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Şanlıurfa Kitap Fuarı, İmza günleri, yazarların söyleşileri, paneller ve 250 yayın evi ile 150'yi aşkın yazarın katılım gösterdiği 2. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarının dünkü konukları bu kez ilkokul, ortaokul ve liselerden öğrenciler oldu. Öğretmenleri eşliğinde fuara gelen öğrenciler, kendilerine sunulan kitapları inceledi.
Kitap fuarının gezen öğretmen ve öğrenciler böyle bir fuarı Şanlıurfa'ya kazandırdığı için büyükşehir belediyesine teşekkür etti. - ŞANLIURFA