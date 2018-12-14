Öğrenciler Kodlama Eğitiminde İletken Olarak Muz Kullandı

Giresun
'un Çanakçı
ilçesinde ortaokul öğrencileri kodlama eğitiminde muzu iletken olarak kullandı. Bilgisayar
klavyesini kablolarla iletkenliğinden faydalandıkları muzlara bağlayan Çanakçı Ortaokulu öğrencileri, kodladıkları piyano programı sayesinde, muzlara dokunulduğunda bilgisayar üzerinden notaların seslendirilmesini sağladı.
Projenin danışman öğretmeni Bekir Bogoçlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muz kullandıkları projenin ilgi uyandırdığını söyledi.
Bogoçlu, kodlama, kod anlama ve aritmetik kurmanın önemli olduğunu belirterek, "Biz de okul idarecilerimizle 'bu konuda ne yapabiliriz' diye düşündük, araştırmalar yaptık. Bu kapsamda 10 proje ortaya çıktı." dedi.
Projelerden birinde muz kullandıklarını dile getiren Bogoçlu, "Elektriği ileten herhangi bir nesne ile rahatlıkla bu sistemi kurabilirsiniz. Muzun yerine elma koyabilirsiniz. Hatta metal bir şey bile koyabilirsiniz. Biz kurşun kalemle de denedik, çalışıyor." diye konuştu.
Hijyenik çöp kutusu da geliştirdiklerini vurgulayan Bogoçlu, yine otomatik boy ölçme ve kendi kendine çalışabilen akıllı otopark sistemi projelerinin de bulunduğunu sözlerine ekledi. Okul Müdürü
Muhammet Aygün de kodlama eğitimine büyük önem verdiklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Çağın gerektirdiği şartlara göre okuma yazmanın dışında artık robotik gelişmeler, savunma sanayi gibi ülkemiz için çok gerekli konular var. Biz de okulumuzdaki bilgisayar öğretmenimizle bunu değerlendirmek istedik. Robotik uygulamayla alakalı hocamızla istişare ettik. Böyle güzel çalışmalar çıktı. İlerleyen dönemlerde öğrencilerin farklı projelere imza atması adına gerekli altyapı oluştu. Kodlama eğitimini bütün sınıflarda aktif bir şekilde kullanmayı düşünüyoruz."
Bilgisayar,Giresun,Çanakçı
14 Aralık 2018 Cuma 12:04