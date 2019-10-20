Haberler » Güncel » Öğrenciler kompost gübre ile toprağa can verdi

Öğrenciler kompost gübre ile toprağa can verdi

Yenimahalle Belediyesi yemekhanesi ve diğer birimlerdeki yemekhane artıklarının gübreye dönüştürüldüğü proje ile yeşile ve doğaya destek oluyor.

20.10.2019 12:04Öğrenciler kompost gübre ile toprağa can verdi
Yenimahalle Belediyesi yemekhanesi ve diğer birimlerdeki yemekhane artıklarının gübreye dönüştürüldüğü proje ile yeşile ve doğaya destek oluyor.

"Sıfır Atık Projesi" kapsamında aldığı kompost makine ile organik gübre üretimine başlayarak Ankara'da bir ilki gerçekleştiren Yenimahalle Belediyesi, Batıkent'te bulunan Orhan Eren İlkokulu öğrencilerine kompost gübre ile ağaç diktirdi.

Belediyenin Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğünce ortaklaşa yapılan ağaç dikme etkinliğinde, öğrenciler toplamda 50 sedir fidanını okul bahçesine dikerek, toprağa can verdi.

Kompost üretimi hakkında da bilgilendirildiler

Büyük bir heyecanla ellerindeki zararsız ve besin yönünden zengin olarak gösterilen kompost gübreleri toprakla buluşturan Yenimahalleli öğrenciler, yetkililerden kompost nelerden yapılır ve komposta neler konulmaz konusunda bilgiler aldı.

Öğrencilere kompost atıklar hakkında bilgilendirme yapan yetkililer ise "Yemekhaneden çıkan yemek atıkları ile makineye besleme yapılıyor. Yaklaşık 2 haftalık bekleme süresiyle çürüme gerçekleşerek kompost gübresi elde ediliyor. Daha sonra elde edilen bu kompost toprakta kullanılmak üzere gübreye dönüşüyor" ifadelerini kaydetti.

Çevre dostu "kompost"

Kompostun çevre dostu olduğunun altını çizen yetkililer, "Kompost üretimi ile hem topraktan daha iyi verim sağlanıyor hem de katı atık sahasına taşınan organik atık miktarı minimize ediliyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Yenimahalle Belediyesi, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:41 Başkan Kılca bu yıl hacca giden Karataylıları buluşturdu
12:45 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "PKK-YPG-PYD, DEAŞ devletleri kurdurtmayacağız"
12:40 'Kotunda İyilik Var Projesi' ile kendi çantalarını kendileri dikiyorlar
12:44 Malezya'da animasyon filmi Çin propagandası yapıldığı gerekçesiyle yasaklandı
12:43 (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) İSTANBULLULARDAN "SAHİLDE MANGAL YASAĞI" DEĞERLENDİRMELERİ
12:42 Domuz sürüsü güpegündüz ilçe merkezine indi
12:42 Mersin 250 bin mavi kapakla okul arkadaşına tekerlekli sandalye aldı
20.10.2019 12:47:53