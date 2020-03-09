Öğrenciler Konuralp bölgesinde 100 kilo çöp topladı
Öğrenciler Konuralp bölgesinde 100 kilo çöp topladı Düzce'nin Konuralp bölgesinde üniversite öğrencileri, farkındalık amacıyla çöp topladı.
09.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:28
Öğrenciler Konuralp bölgesinde 100 kilo çöp topladı
DÜZCE - Düzce 'nin Konuralp bölgesinde üniversite öğrencileri, farkındalık amacıyla çöp topladı. Öğrenciler kısa mesafede 100 kilo çöp toplaması dikkat çekti. Düzce Üniversitesi Meraklılar Topluluğu öğrencileri düzenlediği sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Düzce Üniversitesi bölgesinde bir araya geldi. Üniversite öğrencileri ellerine eldiven giyip, çöp torbalarını alıp daha sonra Düzce Üniversitesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde atılan çöpleri topladı. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde düzenlenen etkinliğe bir çok topluluk üyesi katılım sağladı. Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencisi Burak Baştepe, farkındalık amaçlı etkinlik düzenlediklerini dile getirdi. Baştepe: " Çevreye duyarlıyız, çünkü dümeranglıyız etkinliği kapsamında 2 saat boyunca Üniversite çevresinde çöp topladık. İnsanlara örnek olmak için elimizden gelen herşeyi yapıyoruz' dedi. Düzce Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Şevval İlhan ise diğer illerdeki üniversite öğrencilerinin de farkındalık yapmasını beklediklerini dile getirerek: " Düzce Üniversitesi'nde Dümerang topluluğu olarak Düzce Üniversitesi bölgesinde çöp toplama etkinliği düzenledik. Yaklaşık 100 kilo çöp topladık. Bunu sadece Düzce'de değil bütün Türkiye'de bulunan Üniversite'de ki topluluklardan bekliyoruz' dedi.Öğrenciler daha sonra topladıkları çöpleri bir araya gelerek çöp toplama noktalarına götürdü.
DÜZCE - Düzce 'nin Konuralp bölgesinde üniversite öğrencileri, farkındalık amacıyla çöp topladı. Öğrenciler kısa mesafede 100 kilo çöp toplaması dikkat çekti. Düzce Üniversitesi Meraklılar Topluluğu öğrencileri düzenlediği sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Düzce Üniversitesi bölgesinde bir araya geldi. Üniversite öğrencileri ellerine eldiven giyip, çöp torbalarını alıp daha sonra Düzce Üniversitesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde atılan çöpleri topladı. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde düzenlenen etkinliğe bir çok topluluk üyesi katılım sağladı. Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencisi Burak Baştepe, farkındalık amaçlı etkinlik düzenlediklerini dile getirdi. Baştepe: " Çevreye duyarlıyız, çünkü dümeranglıyız etkinliği kapsamında 2 saat boyunca Üniversite çevresinde çöp topladık. İnsanlara örnek olmak için elimizden gelen herşeyi yapıyoruz' dedi. Düzce Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Şevval İlhan ise diğer illerdeki üniversite öğrencilerinin de farkındalık yapmasını beklediklerini dile getirerek: " Düzce Üniversitesi'nde Dümerang topluluğu olarak Düzce Üniversitesi bölgesinde çöp toplama etkinliği düzenledik. Yaklaşık 100 kilo çöp topladık. Bunu sadece Düzce'de değil bütün Türkiye'de bulunan Üniversite'de ki topluluklardan bekliyoruz' dedi.Öğrenciler daha sonra topladıkları çöpleri bir araya gelerek çöp toplama noktalarına götürdü.
Kaynak: İHA
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Etiketler : Düzce Üniversitesi, Konuralp, Düzce, Güncel
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