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Öğrenciler koreografi ile Atatürk'ü andı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki lise öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.

10.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:35Öğrenciler koreografi ile Atatürk'ü andı
'nın ilçesindeki lise öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.

Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bir koreografi oluşturdu. Okul bahçesinde yaklaşık 300 öğrenci ve 2 öğretmeninin organize ettiği, Atatürk'ün vefatının 81'inci yılı dolayısıyla saat 09.05 yazısı ve doğum yılı olan 1881 yazısı oluşturuldu.

Görsel Sanatlar öğretmeni İbrahim Özkan ile Beden Eğitimi öğretmeni Azize Derya'nın organize ettiği yazının yanında Türk bayrağı ve Atatürk posteri de açılan koreografinin görüntüleri, sosyal medyada da paylaşıldı.

Okul müdürü Göksel Uysal, öğretmen ve öğrencilerle beraber oluşturdukları 10 Kasım koreografisiyle çok güzel görüntüler ortaya çıktığını ifade etti. - KÜTAHYA

Mustafa Kemal Atatürk, Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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