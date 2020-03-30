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Öğrenciler Korona virüse dikkat çektiler

Şanlıurfa'da ilkokul öğrenciler korona virüs salgınına dikkat çekmek için kendi evlerinde vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.

30.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:46
Öğrenciler Korona virüse dikkat çektiler
Şanlıurfa 'da ilkokul öğrenciler korona virüs salgınına dikkat çekmek için kendi evlerinde vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.

Türkiye 'de etkisine alan korona virüs salgınına karşı "Evde kal" çağrısı uyarıları yapılırken, bir uyarıda minik öğrencilerden geldi. Haliliye İlkokulu 1/B sınıfı öğrencileri korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde çektikleri görüntülerle herkese "Evde kal" çağrısı yaptılar. Öğrenciler, "Evde kal" çağrısına katkıda bulunmak amacıyla evlerinde, "Evde kal, evde hayat var", "Sağlığınız için evde kalın Türkiye", "Yeniden bir araya gelebilmek için ayrı kalıyoruz, evde kal Türkiye", "Can sıkıntısı solunum sıkıntısından iyidir, evde kal Türkiye" gibi sosyal mesaj içeren ifadelerle dikkat çekti.

Öğretmen Behiye Tüysüz Çakmak desteğiyle salgın hastalığa karşı dikkat çekmek için öğrencilerin evlerinde çekilen görüntüler takdir topladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Haliliye, Türkiye, Güncel
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