Öğrenciler korona virüse karşı günde 20 ton dezenfektan üretiyor
Öğrenciler korona virüse karşı günde 20 ton dezenfektan üretiyor Adana'nın Ceyhan ilçesinde 10 kimya öğretmeni ve 250 öğrenci, dünyada 4 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüse karşı günde ürettiği 20 ton dezenfektanı okullara gönderecek Adana'nın Ceyhan ilçesinde 10 kimya...
12.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:56
Öğrenciler korona virüse karşı günde 20 ton dezenfektan üretiyor Adana 'nın Ceyhan ilçesinde 10 kimya öğretmeni ve 250 öğrenci, dünyada 4 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüse karşı günde ürettiği 20 ton dezenfektanı okullara gönderecek
ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde 10 kimya öğretmeni ve 250 öğrenci, dünyada 4 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüse karşı okullara gönderilmek üzere günde 20 ton dezenfektan üretiyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılarak 4 binden fazla insanın ölümüne neden olan korona virüsün Türkiye'de de bir kişide görülmesinin ardından önlemler artırıldı. Özellikle insanların toplu olarak yaşadıkları alanlarda dezenfektan ürünlerin önemi de arttı. Bu nedenle dezenfektan ihtiyacının karşılanması için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesleki ve teknik Anadolu liselerinde dezenfektan üretimine geçilmesi talimatı üzerine Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 10 kimya öğretmeni ve 250 öğrencisiyle harekete geçti.Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer, öğrencilerin virüsten etkilenmemesi için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla dezenfektan üretimine başladıklarını belirterek, "Günde 20 ton üretim yapıyoruz. Şu an Türkiye'nin bütün okullarına gönderebileceğimiz dezenfektan üretimimiz var" dedi.Okul müdürü Salih Bilen de okulların taleplerini karşılamak için yoğun şekilde çalıştıklarını anlattı.Öğrenciler ve öğretmenler ise gündeme 20 ton üretim yaptıklarını söyledi.
ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde 10 kimya öğretmeni ve 250 öğrenci, dünyada 4 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüse karşı okullara gönderilmek üzere günde 20 ton dezenfektan üretiyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılarak 4 binden fazla insanın ölümüne neden olan korona virüsün Türkiye'de de bir kişide görülmesinin ardından önlemler artırıldı. Özellikle insanların toplu olarak yaşadıkları alanlarda dezenfektan ürünlerin önemi de arttı. Bu nedenle dezenfektan ihtiyacının karşılanması için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesleki ve teknik Anadolu liselerinde dezenfektan üretimine geçilmesi talimatı üzerine Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 10 kimya öğretmeni ve 250 öğrencisiyle harekete geçti.Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer, öğrencilerin virüsten etkilenmemesi için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla dezenfektan üretimine başladıklarını belirterek, "Günde 20 ton üretim yapıyoruz. Şu an Türkiye'nin bütün okullarına gönderebileceğimiz dezenfektan üretimimiz var" dedi.Okul müdürü Salih Bilen de okulların taleplerini karşılamak için yoğun şekilde çalıştıklarını anlattı.Öğrenciler ve öğretmenler ise gündeme 20 ton üretim yaptıklarını söyledi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Öğrenciler korona virüse karşı günde 20 ton dezenfektan üretiyor
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