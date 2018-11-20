Öğrenciler Kostümleriyle Çocuk Haklarına Dikkat Çekti

Fethiye
ilçesinde, çocuk haklarında farkındalık oluşturmak isteyen lise öğrencileri hazırladıkları kostümleri giyerek, pazarda dolaştı.
Gülşen Gökçe
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler
ve Organizasyon Alanı 11. Sınıf öğrencileri, "Çocuk işçi", "Çocuk gelin" ve "Şiddete uğramış çocuk" kostümleri hazırladı.
Ellerinde, "Şiddet terbiye aracı değil", "Ellerim çekiç değil kalem tutsun", "Evlilik mi evcilik mi" yazılı balonlar taşıyan öğrencileri, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğrafladı.
Etkinlik sorumlusu öğretmen Umut Uludağ
, eğitim öğretim yılı başında öğrencilerle özel günlere dikkat çekmek amacıyla çeşitli projeler ürettiklerini söyledi.
"20 Kasım
Dünya Çocuk Hakları Günü
" dolayısıyla kendileri de çocuk olan öğrencilerin güzel bir proje hazırladığını ifade eden Uludağ, "Çocuklar ülkede ihlal edilen çocuk haklarıyla ilgili araştırma yaptı. Buradan çıkardıkları fikirle temsili olarak çocuk gelinler, çocuk işçiler ve şiddet gören çocuklarla ilgili ülkemizdeki rakamları gördüler. Bu konularla ilgili bir etkinlik gerçekleştirildi. Ellerindeki balonlardaki sloganlarla mesaj vermeye çalıştılar. Aynı zamanda vatandaşa bilgilendirici el ilanı dağıtıldı." diye konuştu.
Uludağ, çocukların her birinin ihlal edilen haklarla ilgili bir figürü temsil ettiğini ve etkinliğin vatandaşların oldukça dikkatini çektiğini dile getirdi.