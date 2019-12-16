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Öğrenciler, köyleri gezip 'brusella'yı anlattı

Muş'ta özel bir anadolu lisesinin gıda bölümünde eğitim gören bir grup öğrenci, köyleri gezerek vatandaşları brusella hastalığı hakkında bilgilendirdi.

16.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:36
'ta özel bir anadolu lisesinin gıda bölümünde eğitim gören bir grup öğrenci, köyleri gezerek vatandaşları brusella hastalığı hakkında bilgilendirdi.
Okul öğretmenlerinden Ayşe Er ve 18 kişiden oluşan öğrenci grubu, halk arasında "peynir hastalığı" olarak da bilinen bu hastalık konusunda farkındalık oluşturmak için çalışma yaptı.
Bu kapsamda köyleri ziyaret eden Er ve öğrenciler, evleri gezerek köy sakinlerine brusella hastalığını, zararlarını, bu hastalığın nasıl bulaştığını, hastalığa bulaşan hayvanların nasıl dezenfekte edilmesi konusunda bilgi verdi.
Okul Müdür Yardımcısı Ahmet Argün, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin amacının söz konusu hastalık konusunda vatandaşları bilgilendirmek olduğunu söyledi.
Yeşilova belde sakini Bedriye Altun da öğrencilerin kendilerine bu konuda yararlı bilgiler verdiğini ve bundan sonra bu hastalığa karşı daha bilinçli hareket edeceklerini belirterek, teşekkür etti.
Öğrenciler, köyleri gezip 'brusella'yı anlattı

Muş, Güncel

Kaynak: AA


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