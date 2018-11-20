Öğrenciler, Kros Yarışmasında Fenalaştı

20 Kasım 2018 Salı 13:33



20 Kasım 2018 Salı 13:33

ZONGULDAK'ta düzenlenen 'Okullar Arası Kros İl Birinciliği Yarışması'nda bazı öğrenciler, koşu sırasında fenalaşıp, kendilerini yere bıraktı. Öğrencilere, öğretmenler ve sağlık görevlileri müdahale etti.Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nce Milli Egemenlik Caddesi'ndeki sahil yolunda düzenlenen 'Okullar Arası Kros İl Birinciliği Yarışması'na, merkez ve ilçelerden ortaokul ile liselerde okuyan sporcu öğrenciler katıldı. Kızlar 3 bin, erkekler ise 5 bin metre parkurlarında dereceye girebilmek için ter döktü. Öğrencilerden bazıları, parkuru tamamlayamadan, bazıları da bitiş çizgisinde fenalık geçirip, kendilerini yere attı. Bazı öğrencilere, ilk müdahaleyi öğretmenler yaptı. Sporculardan Çağatay Canbaz, bitiş çizgisi yakınında parkuru tamamlayamadan kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu Canbaz, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yarışma hakkında bilgi veren Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Gazel Güven, "Yıldız ve genç bayan ve erkek il birinciliği, tüm ilçelerden katılımcılarla gerçekleştiriliyor. Yıldız kategorisini bitirdik. Kızlar da 3 bin metre koşuluyor. Genç erkekler de 5 bin metre koşacaklar. Toplam 4 kategoride koşu düzenlendi" dedi.Yarışma sonunda dereceye giren sporcuların grup müsabakalarında Zonguldak'ı temsil edeceği belirtildi.- Zonguldak