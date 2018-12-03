Öğrenciler, "Kültürlerarası Yemek" Etkinliğinde Buluştu

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi'nin düzenlediği "Kültürlerarası yemek" etkinliğinde, yabancı öğrenciler bir araya geldi.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte, Mevlana
Değişim Programı ve Erasmus+ ile Almanya
, Brezilya
, Fas
, Güney Kore
, Kazakistan
, Kırgızistan
, Litvanya
, Polonya Romanya
, Rusya
, Sırbistan
, Slovakya
ve Ukrayna
'dan gelen öğrenciler kendi ülkelerinin mutfaklarından çeşitli lezzetler hazırlayıp sundular.
Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Binnur Genç
İlter, genel sekreter yardımcıları Güler Çiğdem ve Emre Çalışkan
, Erasmus+ ve Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Nurgül Büyükkalay ve Uluslararası İlişkiler Ofisi personelinin yanı sıra etkinliğe katılan Erasmus+ ve Mevlana Bölüm Program koordinatörleri, uluslararası öğrencilerin hazırladıkları yemeklerin tadına bakarak geldikleri ülkelerin yemek kültürleri hakkında bilgi edindi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İlter, Akdeniz Üniversitesi'nin yurt dışından gelen değişim programı öğrencileri için her yıl bu tür etkinlikler düzenlendiğini ve bu etkinlikler sayesinde öğrenciler arasında kültürlerarası iletişimin geliştirildiğini ifade etti.
Ukrayna,Erasmus,Mevlana Celaleddin Rumi,Akdeniz Üniversitesi
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:51