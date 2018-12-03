Öğrenciler Kültürlerarası Yemekte Buluştu

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:35



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:35

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi koordinatörlüğünde Mevlana Değişim Programı ve Erasmus+ Programı ile dünyanın çeşitli coğrafyalarından gelen öğrenciler "Kültürlerarası Yemek" etkinliği ile biraraya geldi.Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Restaurant'ta gerçekleştirilen etkinlikte; Almanya, Brezilya, Fas, Güney Kore, Kazakistan, Kırgızistan, Litvanya, Polonya Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya ve Ukrayna'dan gelen öğrenciler kendi ülkelerinin mutfaklarından çeşitli lezzetler hazırlayıp sundular. Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Binnur Genç İlter, Genel Sekreter Yardımcıları Güler Çiğdem ve Emre Çalışkan, Erasmus+ ve Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Nurgül Büyükkalay ve Uluslararası İlişkiler Ofisi personelinin yanı sıra etkinliğe katılan Erasmus+ ve Mevlana Bölüm Program Koordinatörleri, uluslararası öğrencilerin hazırladıkları yemeklerin tadına bakarak geldikleri ülkelerin yemek kültürleri hakkında bilgi edindi.Doç. Dr. Binnur Genç İlter'in açılış konuşmasını yaptığı "Kültürlerarası Yemek"te, Akdeniz Üniversitesi'nin yurt dışından gelen değişim programı öğrencileri için Uluslararası İlişkiler Ofisi koordinatörlüğünde her yıl bu tür etkinlikler düzenlendiğini ve bu etkinlikler sayesinde öğrenciler arasında kültürlerarası iletişimin geliştirildiğini, farklı kültürlerin bir araya gelerek uluslararasılaşmaya katkı sağlandığını ifade etti. - ANTALYA