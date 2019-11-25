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Öğrenciler lastik yakıp yol kapattı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşanan trafik kazası sonrası öğrenciler yolu taşlarla kapatarak lastik yaktı.

25.11.2019 23:07 | Son Güncelleme: 25.11.2019 23:12Öğrenciler lastik yakıp yol kapattı
'nın ilçesinde yaşanan trafik kazası sonrası öğrenciler yolu taşlarla kapatarak lastik yaktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakale - Suruç çevre yolunun Yenice Mahallesi mevkisinde yaşandı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyon, Eyyübiye ilçesindeki lise eğitim kampüsü yakınlarında 14 yaşındaki Halil A.'ya çarptı. Kazada kamyon altında ezildiği iddia edilen öğrenci ağır yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı duyan öğrencinin arkadaşları ile diğer öğrenciler, yolun kenarındaki taşları yola dizerek trafiğe kapattı. Yolu çift taraflı trafiğe kapatan öğrenciler, daha sonra lastik yaktı. Olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma, çevik kuvvet, TOMA ve çok sayıda zırhlı polis aracı sevk edildi. Polis, öğrencileri dağıtarak yolu iş makineleriyle temizledikten sonra tekrar trafiğe açtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Eyyübiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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