Haberler » 3. Sayfa » Öğrenciler lastik yakıp yol kapattı - Haber

Öğrenciler lastik yakıp yol kapattı

Öğrenciler lastik yakıp yol kapattıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşanan trafik kazası sonrası öğrenciler yolu taşlarla kapatarak lastik yaktı.

25.11.2019 23:37 | Son Güncelleme: 25.11.2019 23:39
Öğrenciler lastik yakıp yol kapattı
ŞANLIURFA - 'nın ilçesinde yaşanan trafik kazası sonrası öğrenciler yolu taşlarla kapatarak lastik yaktı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakale - Suruç çevre yolunun Yenice Mahallesi mevkisinde yaşandı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyon, Eyyübiye ilçesindeki lise eğitim kampüsü yakınlarında 14 yaşındaki Halil A.'ya çarptı. Kazada kamyon altında ezildiği iddia edilen öğrenci ağır yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayı duyan öğrencinin arkadaşları ile diğer öğrenciler, yolun kenarındaki taşları yola dizerek trafiğe kapattı. Yolu çift taraflı trafiğe kapatan öğrenciler, daha sonra lastik yaktı. Olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma, çevik kuvvet, TOMA ve çok sayıda zırhlı polis aracı sevk edildi. Polis, öğrencileri dağıtarak yolu iş makineleriyle temizledikten sonra tekrar trafiğe açtı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öğrenciler lastik yakıp yol kapattı

Şanlıurfa, Eyyübiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:46 Emniyetten uyuşturucu operasyonu; 2 kişi tutuklandı
00:46 Jet Fadıl Caprice Gold'a geldi, mağdurlar inşaata akın etti
23:37 Öğrenciler lastik yakıp yol kapattı
23:13 Yaşlı adamı 500 metre sürükleyen şoför adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
23:07 Öğrenciler lastik yakıp yol kapattı
22:26 Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
20:53 Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek
17:43 Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
12:20 CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye sert sözler: İddialarını kanıtlamazsan namertsin
11:32 Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar
10:50 "Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
10:07 Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi
26.11.2019 01:17:48