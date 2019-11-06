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Öğrenciler lösemi hastaları için derse maskeyle girdi

Havza ilçesinde öğrenciler, Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Maskemi Takıyorum, Farkındalık Yaratıyorum!

06.11.2019 19:52 | Son Güncelleme: 06.11.2019 19:52 Öğrenciler lösemi hastaları için derse maskeyle girdi
Havza ilçesinde öğrenciler, Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Maskemi Takıyorum, Farkındalık Yaratıyorum!" etkinliğine destek için derslere maskeyle girdi.
Havza 100. Yıl İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni Büşra Demir Gül, okuldaki etkinlikte, öğrencilere lösemi ve tedavi yolları hakkında bilgiler verdi.
Maske takarak derse giren öğrenciler, gün boyu derslerde maskelerini çıkarmadı.
Gül, burada yaptığı açıklamada, maske takarak farkındalık oluşmak istediklerini söyledi.
Etkinlikte, lösemili çocuklara karşı ön yargıyı kırmayı amaçladıklarını belirten Gül, "Çocuklarımızın yolda, evde, okulda, işte maskeli bir çocuk gördüklerinde bunun onlardan bir zarar geleceği ya da bulaşıcı olduğu için değil bizlerden onlara enfeksiyon bulaşabileceği için taktıklarını bilmelerini sağlamayı hedefledik." dedi.

Havza, Güncel

Kaynak: AA

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