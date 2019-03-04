Öğrenciler, Lösemili Arkadaşları İçin Kök Hücre ve Kan Bağışı Yaptı

Kaynak: AA

Turgutlu ilçesinde öğrenciler, lösemi hastası arkadaşları için kan ve kök hücre bağış kampanyası düzenledi.Turgutlu Şehit Abdullah Tayyip Olçok Ortaokulu öğrencisi Eylül Tezgel (14) için düzenlenen kan bağışı kampanyasına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Okul Müdürü Mehmet Taşçı, öğrenci veliler ve vatandaşlar katıldı.Öğrencilerin mahallelerinde kapı kapı gezerek duyusunu yaptıkları bağış kampanyasında, 250 kök hücre, 185 ünite kan bağışı yapıldı.Okul Müdürü Taşçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencileri Eyüp Tezgel için kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlattıklarını belirterek, "Yaklaşık 1 aydan bu zamana kadar öğrencilerimiz sokak sokak, kapı dolaşarak, anne ve babalarının iş yerlerinde ki mesai arkadaşlarına kan bağışı ve ilik naklinin öneminden bahsedip, donör topladılar." dedi.