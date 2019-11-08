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Öğrenciler lösemiye dikkat çekmek için yürüdü

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Fatih Ortaokulu öğrencileri, lösemiye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için maske takıp çarşı merkezinde yürüdüler.

08.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:35 Öğrenciler lösemiye dikkat çekmek için yürüdü
'in ilçesindeki Fatih Ortaokulu öğrencileri, lösemiye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için maske takıp çarşı merkezinde yürüdüler.

Fatih Ortaokulu tarafından düzenlenen farkındalık yürüyüşüne Güroymak Kaymakamı M. Furkan Sancaktutar, İlçe Emniyet Amiri Başar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, sağlık çalışanları, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşürlerin de dağıtıldığı yürüyüşün ardından bir konuşma yapan Kaymakam Sancakturar, "Lösemi Haftası nedeniyle lösemiye dikkat çekerek farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerimiz tarafından bu yürüyüş etkinliği düzenlendi. Öğrencilerimizi ve halkımızı bu hastalık hakkında bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Lösemi hastalarına Allah'tan şifalar diliyorum" dedi. - BİTLİS

Güroymak, Bitlis, Erbil, Güncel

Kaynak: İHA

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