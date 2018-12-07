Öğrenciler Masallarla Dijital Bağımlılıktan Korunacak

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesindeki bir ilkokulda dijital bağımlılığa karşı masal sınıfı oluşturuldu. Atatürk
İlkokulu Müdürü İsmail Uçum, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin cep telefonu ve tablet gibi dijital bağımlılıktan bir nebze de olsa kurtarmak için okulda masal sınıfı oluşturduklarını söyledi.
Hayırseverlerin katkılarıyla oluşturulan masal sınıfı ile öğrencileri Türk kültürünün en eski sözlü edebiyat türü olan masal ile tanıştırmayı hedeflediklerini ifade eden Uçum, "Küçük yaştaki çocukların teknoloji bağımlılığı çok üst seviyede. Bizler de bir nebze de olsa, bir saatliğine de olsa öğrencilerimizi bu ortamdan uzaklaştırmayı hedefledik ve masal sınıfını oluşturduk." dedi.
Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez
de sınıfın oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Okuldaki öğrencilerden Cansu Türköz, masal sınıfını çok beğendiğini belirterek, "Burada kitap okuyoruz, masallar dinliyoruz ve oyun oynuyoruz." dedi.
Manisa,Turgutlu
07 Aralık 2018 Cuma 20:41