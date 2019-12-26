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Öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'u "Yemen Türküsü" klibiyle andı

Balıkesirli ortaokul öğrencileri, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akif Ersoy'u ve şehitleri vefatının 83. yılında "Yemen Türküsü" klibiyle andı.

26.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:44 Öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'u
Balıkesirli ortaokul öğrencileri, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akif Ersoy'u ve şehitleri vefatının 83. yılında " Türküsü" klibiyle andı.
Ersoy'un vefatının yıl dönümü nedeniyle harekete geçen 8 Eylül Ortaokulu öğrencileri, Ersoy'un ve şehitlerin klip çekti.
Öğretmenlerinin desteğini alan öğrenciler, klip çekimlerini Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın doğduğu 'da ve Edremit Körfezinin değişik noktalarında gerçekleştirdi.
Görüntülerini Müzik Öğretmeni Mehmet Oğuzhan Gülertan'ın çekip montajladığı klipte 50 öğrenci görev aldı.
Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu çalışmayla Ersoy'u ve bu topraklar için canını feda eden şehitleri minnetle anmak istedikleri söyledi.
Klipte türkü söyleyen öğrenci Melisa Atak da projede yer almaktan onur duyduğunu anlatarak, "Türkünün sözlerini söylerken duygulandım. Bu türküyü gazilerimiz, şehitlerimiz ve bizim için savaşan askerlerimiz için söyledik. O nedenle duygulandım." dedi.
Klip, yarın Havran Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma törenlerinde izletilecek.

Havran, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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