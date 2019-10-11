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Öğrenciler Mehmetçik için sabah namazında buluşup dua etti

Melikgazi Yunus Büyükkuşoglu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri sabah namazında buluşarak Barış Pınarı hareketine katılan Mehmetçik için dua etti.

11.10.2019 15:22Öğrenciler Mehmetçik için sabah namazında buluşup dua etti
Melikgazi Yunus Büyükkuşoglu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri sabah namazında buluşarak Barış Pınarı hareketine katılan Mehmetçik için dua etti.

Okul bünyesinde kurulan Medeniyet ve Değerler Kulübü tarafından organize edilen sabah namazı buluşması Camii Kebir'de gerçekleşti. Buluşmaya Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Müftüsü Prof.Dr. Şahin Güven, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okul Müdürü Ahmet Kucur, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Sabah Namazı Buluşmaları programları yaptıklarını belirterek; "Bu yıl ilk buluşmamızı gerçekleştirdik. Bu buluşma kahraman askerlerimizin operasyonuna denk geldi. Bu vesileyle ordumuzun muzafferiyeti için bugün dua ettik. Rabbimiz tüm askerlerimizin yardımcısı olsun. Onları korusun" diyerek tüm katılanlara teşekkür etti.

Namaz sonrasında katılımcılara çorba ikramında bulunuldu. - KAYSERİ

Melikgazi, Güncel

Kaynak: İHA

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