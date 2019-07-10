10.07.2019 11:41
Haberler» Güncel» Haber

Öğrenciler mermer sanayisinde kullanılacak mekanik göz üretti

Öğrenciler mermer sanayisinde kullanılacak mekanik göz üretti

Sivas'ta üniversite öğrencileri tarafından, mermer sanayisinde kullanılmak üzere geliştirilen mekanik göz, TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

Sivas'ta üniversite öğrencileri tarafından, mermer sanayisinde kullanılmak üzere geliştirilen mekanik göz, TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde bir grup lisans öğrencisi tarafından geliştirilen "Mermer Sınıflandırılması İçin Makinalı Görü Sistem Tasarımı" projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek projeler arasına alındı.

Dr. Öğr. Üyesi Yunis Torun danışmanlığında, Muhammet Abdurrahim Çelik, Mehmet Rıza Akbaş ve Sertaç Gülboy tarafından tasarlanan proje TÜBİTAK BİDEB tarafından 2209 Sanayi Odaklı Araştırma Proje desteği kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Projenin sanayi danışmanlığını yürüten Levent Gencer, sektörde mermer karolarının deseni ve rengine bağlı olarak mermer kalitesinin değiştiğini, bu desenler ve renklerin mermer kalitesini ve mermer kalite sınıfını etkileyen en büyük etken olduğunu ifade etti. Gencer, mermer fabrikalarında sınıflandırma işleminin işçiler tarafından göz ile seçildiğini, işçilerde zamanla yorulmaya bağlı olarak göz yanılması ve işçinin çalışma esnasındaki psikolojik durumunun mermer sınıflandırmasındaki hata oranını artırdığını belirtti.

Mekanik göz ile mermerler insan müdahalesi olmadan desenlerine ve renklerine göre seçilip sınıflandırılacak. Günümüzde mermer sanayisinde mermerler işçiler tarafından incelenerek renk ve üzerinde ki şekillere göre sınıflandırılabiliyor. Proje kapsamında bin'e yakın farklı desende ki mermer görüntülenerek kayıt altına alındı. - SİVAS
Kaynak: İHA
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:59   İsrail'de Etiyopyalı Yahudilere karşı sanal ortamda nefret söylemi arttı
12:59   Iğdır'daki fuhuş operasyonu
12:58   Babasının üzerine düştüğü 1,5 yaşındaki Fatih, yaşamını yitirdi
12:58   ALİ İSMAİL KORKMAZ'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN ARŞİV GÖRÜNTÜLER
12:57   Tarihi kemer köprü yıkıldı
12:57   Soylu: "Artık hepimizin uzun uzun anlatabileceği bir deprem hatıramız var"
12:57   Irak sınırında yoğun askeri hareketlilik