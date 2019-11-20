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Öğrenciler mesire alanında 5 ton çöp topladı

Çankırı'da öğrenciler mesire alanında yaklaşık 5 ton çöp topladı.

20.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:38
'da öğrenciler mesire alanında yaklaşık 5 ton çöp topladı.
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Kaymakamlığı ve Eldivan Belediyesince düzenlenen "Doğaya ve Çevreye Saygı Yürüyüşü", Cemeli mevkisinden başladı.
Yaklaşık 3 kilometre yürüyen katılımcılar, ulaştıkları Bülbül Pınarı Mesire Alanı'nda çöp topladı.
Kaymakam Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, akademisyenler ve öğrenciler, alandan yaklaşık 5 ton çöp çıkardı.
Oğuztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere çevre bilinci aşılamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenlediklerini söyledi.
İnsanların doğa ve çevreye saygılı olması gerektiğini belirten Oğuztürk, "Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmalıyız. Bu işin ekolojik boyutu. Bir de ekonomik boyutu var. Ülkemiz bugün aylık ortalama 20-40 bin ton plastik ithalatı gerçekleştirmektedir. Mevcut durumdaki cari açığımızla birlikte düşünüldüğünde bu durumun önemi daha da artmaktadır." dedi.
Öğrenciler mesire alanında 5 ton çöp topladı

Karatekin Üniversitesi, Eldivan, Çankırı, Güncel

Kaynak: AA


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