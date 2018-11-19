Öğrenciler, Mevlit Kandili Programı Düzenledi

Bilecik
'in Gölpazarı
İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Peygamber Efendimizin doğum yıl dönümü dolayısıyla "Mevlit Kandili" programı düzenlendi.
Okul müdürü Murat Arıcan, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Salonunda gerçekleşen etkinlikte yaptığı konuşmada, bu günün sadece Müslümanlar için değil bütün insanlık için bir rahmet vesilesi olduğunu söyledi.
Arıcan, "Peygamberimiz, peygamber olmadan önce de puta tapmaya yanaşmamış, her türlü ahlaksızlığın karşısında durmuştur. Peygamberimiz kendisine peygamberlik vazifesi verilinceye kadar dahi hiçbir kötülüğe adı karışmamış, her türlü haksızlığın karşısında durmuştur. Senede bir gün de olsa böyle toplanıp Peygamberimizi hatırlatmak güzeldir. Eğer gerçekten Peygamberimizi sevindirmek istiyorsak, onun ahlakı, edebi, yaşam tarzına özenmeli ve onu örnek almalıyız." ifadelerini kullandı.
Gölpazarı İmam Hatip Anadolu Lisesi
öğrencilerinin hazırladığı ilahi okunması, tiyatro gösterisi, şiirlerin okunmasının ardından program yapılan dua ile sona erdi.
Programa, Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş
, Emniyet Amiri Adnan Düzen, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Gölpazarı
19 Kasım 2018 Pazartesi 19:51