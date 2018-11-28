Öğrenciler Mutfaktaki Hünerlerini Sergiledi

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:10



28 Kasım 2018 Çarşamba 11:10

Gastronomi şehri Hatay'da yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğrencileri hünerlerini sergiledi.Dörtyol Şehit Ayhan Say Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitimlerine devam eden yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğrencileri okul mutfağında hünerlerini sergileyerek hazırladıkları birbirinden lezzetli yöresel yemekler ile öğretmenlerinin beğenisine sundu.Öğrencilerin beyaz önlükler ile özenle hazırladıkları yemek ve tatlılar, öğretmenler tarafından tam not aldı.Okul müdürü Mustafa Aracı, "Okulumuzda eğitim gören yiyecek içecek hizmetleri bölüm öğrencilerimiz öğretmenleri nezaretinde hazırladıkları yemek çeşitlerini Öğretmenler Günü dolayısıyla bizlerin beğenisine sunarak günümüzü kutladılar" dedi.Yemek etkinliğine katılan Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, öğrenciler ile sohbet ederek hazırladıkları yemek çeşitleri hakkında bilgi aldı. - HATAY