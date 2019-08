Öğrenciler müzik ve resimde yeteneklerini sergiledi

TRABZON'un Hayrat ilçesinde, Nuhoğlu Vakfı'nca kurulan Hayrat Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri için Çocuk Şenliği düzenlendi. Sanat merkezinde eğitim alan çocuklar, önce kurdukları koroyla sahne aldı ardından 'Çocuk Gözüyle Trabzon ' adlı resim sergisi etkinliğiyle de yeteneklerini sergiledi.Hayrat'ta Nuhoğlu Vakfı'nca kurulan ilk sanat merkezi olan Hayrat Çocuk Sanat Merkezi'nde geleneksel Çocuk Şenliği'ni düzenlendi. Nuhoğlu Vakfı geleneksel aile buluşması kapsamında bu yıl 2'incisi organize edilen şenlikte çocuklar, önce koro sahne aldı. Ardından 'Çocuk Gözüyle Trabzon' resim sergisiyle yeteneklerini sergiledi. Hayrat Kaymakamlığı ve Hayrat Belediyesi'nin destekleriyle Nuhoğlu Vakfı'nca gerçekleştirilen geleneksel çocuk şenliğine, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, CHP Trabzon İl Başkanı Guzide Uzun, Hayrat Kaymakamı İbrahim Şenkon, Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, Nuhoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Hayri Nuhoğlu ve üyeleri, tiyatro sanatçısı Tamer Levent'in yanı sıra birçok konuk ve halk katıldı.Müzik etkinliğinin ardından resim sergisinde dereceye giren çocuklara için ödül töreni düzenlenirken, Nuhoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Hayri Nuhoğlu da açıklamalarda bulundu. Eğitim çalışmalarına devam edeceklerinin müjdesini veren Hayri Nuhoğlu, "Özellikle liseden başlayan ve burada iyi öğrenci olup daha sonra kazanamayan öğrenciler için bir kurs niteliğinde çalışma düşünüyoruz. Hayrat halkına müjdeliyorum" dedi.'ŞENLİKLERİMİZ HER YIL SÜRECEK'Çocuk şenliklerinin her yıl devam edeceğini kaydeden Nuhoğlu, "Meyve bahçecimizin yargı kararı kesinleşti ve vakfımıza ait güzel bir meyve bahçesi oldu. Meyve bahçesiyle ilgili yeni projeler geliştirmeyi düşünüyoruz. Hem Hayrat halkının yararlanması, hem de tarımsal anlamda bölgede yenilikler yapmayı düşünüyoruz. Hayrat Çocuk Sanat Merkezi Hayrat'a çok yeni bir ufuk açtı. Sanat ve eğitim bana göre en önemli şey. İnsanı düşünmeye iten, mutlu yapan, ufkunu açan en önemli şey. Toplumların gelişmesi için bilim ve saat şart. Bu konudaki eğitimi artırmak için gerekenleri yapacağız. Aile ve çocuk şenliklerimiz her yıl devam edecek" diye konuştu.Açıklamaların ardından yöresel sanatçıların da sahne aldığı etkinlikte katılımcılar keyifli zaman geçirdi.