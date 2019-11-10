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Öğrenciler Nehri köyünü gezdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan 'Okul Destek' projesi kapsamında 140 öğrenci Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin gezdi.

10.11.2019 14:51 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:57Öğrenciler Nehri köyünü gezdi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan 'Okul Destek' projesi kapsamında 140 öğrenci 'nin ilçesinin gezdi.

Hakkari ve Şemdinli ilçesinden gelen öğrenciler, ilçenin Nehri köyünü gezdi. Burada bulunan Seyyid Taha ve Sayyid Abdullah hazretlerinin türbelerini ziyaret ederek dua eden öğrenciler, daha sonra Tarihi Kayme Sarayı ve Taş Köprüyü gezdi.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı da öğrencilerle bir araya gelerek ilçe hakkında bilgi verdi. - HAKKARİ

Şemdinli, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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